Руководитель детской киношколы в Тюмени стал фигурантом дела о педофилии

Бывшего директора тюменской киношколы ждет суд. Мужчину обвинили в педофилии. Всего известно о 11 эпизодах домогательств. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Уголовное дело против злоумышленника возбудили после того, как мать одной из учениц узнала о приставаниях педагога. Выяснилось, что мужчина просил девочек остаться после занятий, трогал их и просил раздеться.

Сейчас бывший директор школы находится в СИЗО. Меру пресечения продлили до 27 июня.