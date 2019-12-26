«Руки порезаны, на глазах синяки»: подруги избили девушку-инвалида в Карелии

Знакомые избили девушку-инвалида в общежитии Сегежа. Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия и бабушка пострадавшей рассказали «360» подробности случившегося.

Бабушка Валентина Петровна сообщила, что ее 24-летняя внучка несколько дней не ночевала дома и скрывала от нее случившееся. «Тебе не надо знать», — говорила пострадавшая бабушке.

Пенсионерка обо всем узнала после того, как ей прислали видео с избиением. По словам Валентины Петровны, сейчас девушка находится в больнице.

«У нее руки были порезаны. На глазах синяки, то есть кровоподтеки, переходившие в синяк», — рассказала родственница.

Все произошло в общежитии, куда девушку пригласили ее подруги. Пенсионерка знает, что у одной из них, как и у жертвы, психологические проблемы, она из неблагополучной семьи. Другая, по мнению собеседницы «360», здорова. Она воспитывает ребенка. После того как правда открылась, бабушка обратилась в Следственный комитет.

«По поводу этого я сразу в Следственный комитет побежала, показала видео», — отметила бабушка. Представители органов заявили, что проводят проверку.

«Следствие проверяет все обстоятельства. Все лица установлены», — заявили в региональном отделении Следственного комитета.

Омбудсмен Лариса Бойченко заявила, что ситуация находится под контролем.

«Единственная сложность, что там не только девушка, к которой применили насильственные действия, является инвалидом и недееспособна, но и те, кто участвовали в этом процессе. Они тоже недееспособны. Одна из участвовавших в этом несовершеннолетняя. Сегодня она помещена на лечение в „Матросы“», — уточнила Бойченко.

По ее словам, пострадавшая девушка, как и ее обидчицы, имеют ментальные проблемы. Точные диагнозы уполномоченный по правам человека раскрывать не стала. Она связала произошедшее с осенне-весенним осложнением, которое испытывают «частично недееспособные» люди. Бойченко отметила, что опекун пострадавшей (бабушка) к ней не обращалась.

Об истории с избиением девушки-инвалида первым заговорил депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич. По его словам, ЧП произошло 16 декабря. Во время избиения в комнате находился маленький ребенок.

«Прошу считать этот пост официальным обращением в адрес прокурора Карелии, руководителя Следкома республики, Уполномоченного по защите прав человека в Карелии для начала проведения проверки», — подчеркнул Рогалевич на своей странице в Facebook.