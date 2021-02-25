Рожденных на продажу младенцев нашли в Красноярске

Полицейские обнаружили в Красноярске девять младенцев, рожденных для продажи. В результате возбуждено уголовное дело и задержаны четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных оказался бывший сотрудник правоохранительных органов.

Следствие полагает, в 2019 году 33-летний мужчина нашел женщину, готовую за деньги выносить и родить детей для третьих лиц. Ею оказалась жительница Казахстана. После некоторых медицинских процедур, проведенных в Камбодже, она забеременела. Роды прошли в Красноярске.

Задержанная получила в ЗАГСе Красноярска свидетельство о рождении ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Тем самым она фактически передала в распоряжение подозреваемых своего сына. За это она получила 13 тысяч долларов. После она уехала к себе на родину.

33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, чтобы передать его третьим лицам.

«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в Дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов провели в домах подозреваемых обыски, в ходе которых изъяли разные документы. Расследование уголовного дела продолжается.