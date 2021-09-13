Ространснадзор проверит авиакомпанию упавшего под Иркутском самолета L-410

Внеплановую проверку авиакомпании «Аэросервис» после крушения самолета L-410 в Иркутской области проведет специальная комиссия Ространснадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия уже прибыли советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Юрий Рожко.

Самолет L-410 потерпел крушение в четырех километрах от села Казачинское. На его борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. В больницу доставили 10 пострадавших. Состояние четырех из них врачи оценили как тяжелое.

Попавших в реанимацию трех человек доставят для лечения в Иркутск бортом санитарной авиации.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ведомство опубликовало видео с места крушения, которое сейчас осматривают специалисты.