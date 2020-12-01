Ростовского поджигателя приговорили к пожизненному за смерть 7 человек. Он просил снисхождения

Александра Комарова, который в 2019 году из мести поджег жилой дом, осудили на пожизненное заключение. В огне погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Во время последнего слова поджигатель просил у суда снисхождения.

Приговор озвучил Ярославский областной суд. Гособвинение и родственники погибших просили для мужчины пожизненное заключение.

«Суд приговорил Комарова к пожизненному сроку в ИК особого режима», — процитировал ТАСС слова пресс-секретаря суда Ольги Козловой.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Ярославской области произошел утром 19 октября 2019 года. В огне погибли семь человек, в том числе пятеро детей от от полутора до шести лет. Несколько жителей дома пострадали.

Поджигателя задержали в октябре прошлого года. Комаров рассказал, что устроил пожар из-за личной мести к одному из жильцов. При этом мужчина понимал, что в доме находятся другие люди, которые ничего ему не сделали.

После такого признания уголовное дело переквалифицировали. Сперва его завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», но изменили на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый ожидал приговора суда под стражей. На последнем заседании он просил о снисхождении.