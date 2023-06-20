Криминал 20 июня 2023, 18:31 Ростовского экс-министра снова задержали после выхода из СИЗО ТАСС: экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера задержали после выхода из СИЗО Публичное достояние

Читать 360tv в

Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в совершении новых эпизодов преступлений по статье о превышении полномочий. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Экс-чиновника задержали при выходе из СИЗО-3 в Новочеркасске. Ему вменили совершение 11 преступных эпизодов.

Реклама

Кировский районный суд ранее приговорил Майера к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Судебное заседание состоялось 10 марта. Следствие установило, что Майер допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2019 год министр дал незаконное указание о финансировании строительства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. После этого из бюджета выделили 47 миллионов рублей. Злоупотребления допустили при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование обошлось в 44,4 миллиона рублей.

Майер получил должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. В марте 2020 года он покинул пост по собственному желанию. Позже его задержали за совершение должностных преступлений.

Ранее в в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.арестовали инженера-конструктора. Он работал на одном из городских предприятий оборонно-промышленного комплекса.