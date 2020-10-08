Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа на 44 млн рублей

В отношении главы коммерческой организации и по совместительству депутата парламента Ростовской области возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают его в хищении природного газа на сумму 44 миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2016 по 2020 год вступил с неизвестными пока лицами в сговор, чтобы тайно похитить природный газ из газопровода. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета.

«С помощью специально установленной компьютерной программы указанные лица ежемесячно вносили изменения в приборы учета потребляемого газа, тем самым снижая объемы фактически поставляемой продукции на предприятие, возглавляемое подозреваемым», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали депутата. Следователи продолжают выяснять все детали дела и после решат, какую ему выбрать меру пресечения.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере депутату законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко.