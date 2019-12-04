Ростовский полицейский застрелил угрожавшего инспектору ДПС мужчину

В Ростовской области мужчина наставил пистолет на инспектора ДПС и угрожал убить его. Полицейский потребовал бросить оружие, а потом открыл огонь на поражение.

Сотрудники ГИБДД в городе Красный Сулин остановили 3 декабря автомобиль, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

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Когда полицейские составляли административный протокол, к ним подошел мужчина и потребовал отпустить нарушителя. На поясе у неизвестного был нож.

Сотрудники правоохранительных органов предложили мужчине предъявить удостоверяющие личность документы, после чего он достал из куртки похожий на пистолет Макарова предмет и направил его к голове инспектора ДПС.

Один из полицейских потребовал бросить оружие, сделал предупредительный выстрел в воздух, но угрожавший проигнорировал законные требования. После этого сотрудник полиции начал стрелять на поражение. Мужчина скончался от полученных ранений.

СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются. Следствие проверит, правомерным ли было применение табельного оружия полицейским.