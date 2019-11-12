Ростовский альфонс выманил у «любимой» 6 млн на строительство дома

Доверчивые женщины стали жертвами мошенника из Ростова-на-Дону. Альфонс втирался к ним в доверие, предлагал руку и сердце и выманивал деньги. Пострадали от его действий минимум четверо.

С одной из «возлюбленных» злоумышленник познакомился через социальные сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«В ходе переписки он сообщил, что является руководителем строительной компании и один воспитывает ребенка. Спустя некоторое время мужчина предложил своей собеседнице выйти за него замуж», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Женщина согласилась, после чего альфонс убедил ее продать квартиру. Вырученные деньги якобы должны были пойти на строительство их общего дома. Чтобы доказать серьезность своих намерений, подозреваемый даже привозил свою избранницу на строящийся объект. Правда, здание ему не принадлежало. За год от жительницы Ростова-на-Дону он получил более шести миллионов рублей.

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Правоохранителям удалось установить обстоятельства еще трех похожих преступлений, которые, предположительно, совершены тем же мужчиной.

Альфонса задержали по подозрению в мошенничестве, а потом поместили под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.