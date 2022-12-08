Криминал 08 декабря 2022, 23:23 Ростовчанка получила условный срок за подделку документов об инвалидности

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Суд вынес приговор жительнице Ростовской области, которая получала соцвыплаты по поддельным документам об инвалидности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, женщина не проходила медицинскую комиссию и никаких признаков инвалидности не имела. За три года она получила от государства около 400 тысяч рублей.

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«Еще во время следствия женщина возместила ущерб, нанесенный государству. Так что за свое преступление она получила минимальное наказание», — уточнили в прокуратуре.

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Суд приговорил мошенницу к году условного заключения.