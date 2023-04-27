Криминал 27 апреля 2023, 18:43 Ростовчанина приговорили к четырем годам за госизмену ФСБ: суд в Белгороде приговорил ростовчанина к четырем годам за госизмену Pxhere

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Житель Ростова предстал перед судом Белгорода за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против России. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Ростовчанин хотел выехать из страны, чтобы вступить в состав украинского вооруженного формирования «Легион „Свобода России“»*. На границе 21-летнего россиянина задержали сотрудники ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

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«Обвиняемого признали виновным в указанном преступлении и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указали силовики.

Молодой человек признал свою вину в совершении указанного преступления и раскаялся в содеянном.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

* «Легион „Свобода России“» — организация признана террористической в РФ и запрещена.