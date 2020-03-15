Ростовчанин застрелил любовницу, ее дочь и покончил с собой

В Ростовской области расследуют жестокое убийство двух человек. Местный житель убил любовницу и ее дочь, а потом свел счеты с жизнью.

По данным следствия, все произошло 15 марта в городе Морозовск. Ночью в одном из жилых домов там нашли тела трех человек: 41-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее 14-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

На месте следователи обнаружили охотничье ружье 12 калибра, патроны, стрелянные гильзы. По данным следствия, гражданский муж приревновал женщину, после чего застрелил ее и подростка. Позже он совершил самоубийство.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ближайшее время пройдут несколько судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.