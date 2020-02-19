«Ростелеком» подтвердил следственные действия в своих офисах
Как рассказали в пресс-службе «Ростелекома», следствие идет из-за обнаруженных компанией и правоохранительными органами злоупотреблений в области закупок и строительства инфраструктуры для государственных и частных проектов.
«Ростелеком» помогает следствию и дает всю затребованную информацию. В компании создали все условия для необходимых следственных мероприятий, написало РИА «Новости».
«„Ростелеком“ уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, выстраивая внутренние процессы на основе полного неприятия коррупции и любых злоупотреблений. Это касается как внешних контрагентов, так и сотрудников компании», — подчеркнули в компании.
«Ростелеком» обвиняется в ограничении конкуренции и картельном сговоре во время торгов федерального проекта «Информационная инфраструктура». Проект предполагает строительство линий связи, которые «Ростелеком» проводил в прошлом году. Ущерб от махинаций компаний оценивается в 788 миллионов рублей. Несколько ее сотрудников уже арестованы.