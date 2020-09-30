Российскую порноактрису Лолу Тейлор избили и изнасиловали в Геленджике

Порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева (Лола Тейлор) отправилась в этом году вместе подругой в отпуск в Геленджик. Отдых обернулся болью и страданием — девушек избили и изнасиловали трое мужчин. Полиция уже в курсе происшествия.

«Это случилось сегодня ночью. Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои. Сейчас находимся в полиции, пишем заявление», — рассказала Бушуева агентству Ura.ru.

Лола Тейлор уже ушла из порноиндустрии. Она занимается живописью и собирается взять на воспитание ребенка из приюта. Ранее она рассказала, что не планирует зарабатывать на своем увлечении, но готова продать любую картину за пять тысяч рублей. Ее творения не пользуются спросом у ценителей искусства.

В мае девушка призналась, что никак не может найти достойного спутника жизни. Поэтому она решила взять ребенка из приюта, а не рожать самой. Родилась Бушуева в Ишиме Тюменской области. Перед карьерой в порно она работала библиотекарем в Свердловской области.