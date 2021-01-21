Российского журналиста избили во Владикавказе

Неизвестные избили журналиста Руслана Тотрова во Владикавказе. Теперь мужчина намерен обратиться за помощью в соответствующие органы и довести разбирательства до конца.

Журналиста избили в его офисе, где он снимал видео для своего блога и записывал подкасты, сообщил «360» информированный источник. После избиения мужчине оказывают всю необходимую помощь медики.

Сам журналист записал видео, в котором рассказал о нападении. На камеру он продемонстрировал разбитую губу и два сломанных передних зуба.

По словам мужчины, теперь вопросом нападения будут заниматься соответствующие структуры. Также он пообещал довести дело до конца.