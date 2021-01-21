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    21 января 2021, 19:08

    Российского журналиста избили во Владикавказе

    Дарья Бунякова, Мария Еремина

    Неизвестные избили журналиста Руслана Тотрова во Владикавказе. Теперь мужчина намерен обратиться за помощью в соответствующие органы и довести разбирательства до конца.
    Российского журналиста избили во Владикавказе

    Журналиста избили в его офисе, где он снимал видео для своего блога и записывал подкасты, сообщил «360» информированный источник. После избиения мужчине оказывают всю необходимую помощь медики.

    Сам журналист записал видео, в котором рассказал о нападении. На камеру он продемонстрировал разбитую губу и два сломанных передних зуба.

    По словам мужчины, теперь вопросом нападения будут заниматься соответствующие структуры. Также он пообещал довести дело до конца.