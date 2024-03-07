Криминал 07 марта 2024, 07:57 Российского военного отправят в колонию на шесть лет за самоволку Военного за уклонение от службы приговорили к 6 годам тюрьмы в Забайкалье РИА «Новости»

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Российского военного приговорили к шести годам тюрьмы за уклонение от службы. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.

Ка уточнили в ведомстве, военный решил отправиться в самоволку, чтобы провести время с семьей. Летом 2022 года он покинул место службы. Спустя почти год мужчина узнал, что в отношении него проводят доследственную проверку. После этого боец явился в военный следственный отдел.

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Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил солдата к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе на Камчатке сразу 10 военных осудили за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Часть из них получили условные сроки. Одного бойца приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Еще шестерых отправили более чем на два года в колонию-поселение.