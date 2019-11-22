Российского тренера по боксу задержали в Тайланде

По информации издания, россиянин прибыл в Тайланд незаконно. В России его обвиняют в ограблении.

«Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе», — заявил PattayaOne.

Правоохранительные органы вычислили, что гражданин России незаконно устроился на работу в один из боксерских клубов Паттайи. Сотрудник полиции посетил его занятия, а позже тренера задержали.

Мужчина отрицает обвинения в свой адрес.