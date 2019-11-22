  • Российского тренера по боксу задержали в Тайланде

    22 ноября 2019, 12:17

    Ольга Ситникова

    Сотрудники полиции таиландского города Паттайя арестовали тренера по боксу из России. В родной стране он находился в розыске, сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на PattayaOne.

    По информации издания, россиянин прибыл в Тайланд незаконно. В России его обвиняют в ограблении.

    «Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе», — заявил PattayaOne.

    Правоохранительные органы вычислили, что гражданин России незаконно устроился на работу в один из боксерских клубов Паттайи. Сотрудник полиции посетил его занятия, а позже тренера задержали.

    Мужчина отрицает обвинения в свой адрес.