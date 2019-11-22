Российского тренера по боксу задержали в Тайланде
Сотрудники полиции таиландского города Паттайя арестовали тренера по боксу из России. В родной стране он находился в розыске, сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на PattayaOne.
По информации издания, россиянин прибыл в Тайланд незаконно. В России его обвиняют в ограблении.
«Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе», — заявил PattayaOne.
Правоохранительные органы вычислили, что гражданин России незаконно устроился на работу в один из боксерских клубов Паттайи. Сотрудник полиции посетил его занятия, а позже тренера задержали.
Мужчина отрицает обвинения в свой адрес.