Российского полицейского задержали за взятку в 2,5 млн рублей

По версии следствия, 5 марта 2020 года подозреваемому передали взятку в 2,5 миллиона рублей через двух посредников (сотрудников полиции). Деньги передал сотрудник Таганрогского морского торгового порта за то, чтобы освободить его и его брата от уголовной ответственности. Подозреваемый был задержан в момент передачи взятки.

В отношении врио замначальника полиции Таганрогского отдела МВД России было возбуждено уголовное дело статье «Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере». Сейчас он задержан.

В отношении двух посредников также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Накануне высокопоставленный полицейский в Зеленограде попался на взятке. Безопасники и сотрудники ФСБ задержали подполковника отдела экономической безопасности УВД с поличным. Он взял 1,5 миллиона рублей за прекращение проверки одной компании и попытался сбежать на автомобиле.