Криминал 28 августа 2023, 17:39 Российского полицейского задержали по делу о взятке Ростовский СК сообщил о задержании начальника полиции по делу о взятке РИА «Новости»

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Начальник полиции Миллеровского района Ростовской области стал подозреваемым в пособничестве о передаче взятки в три миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, за деньги правоохранитель обещал поменять статью обвинения для сына своего знакомого на менее тяжкую и добиться наказания без реального тюремного срока.

В ведомстве уточнили, что начальник полиции выступал в качестве посредника. Против него завели уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве.

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Задержали правоохранителя во время получения денежных средств. Суд по ходатайству следователя отправил полицейского в следственный изолятор.

По данным Telegram-канала Baza, полученные деньги полицейский планировал распределить между своими коллегами и судьей, чтобы спасти от тюрьмы сына своего знакомого.