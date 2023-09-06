Криминал 06 сентября 2023, 14:42 Российского онколога обвинили в подмене лекарств физраствором СК обвинил онколога из Нижегородской области в подмене лекарств физраствором Unsplash

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Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении медика, заподозренного в подмене лекарств для тяжело больных пациентов физраствором. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Случай произошел в центральной районной больнице Семенова. Следствие считает, что врач из отделения противоопухолевой лекарственной терапии давал в течение девяти месяцев медсестрам указания вводить тяжело больным пациентам физраствор, а не лекарства.

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Также мужчина распоряжался, чтобы людям давали иммуностимулирующие или противоопухолевые препараты в уменьшенной дозировке. Их также разбавляли физраствором, отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Ni Mash, подозреваемый говорил колоть раствор безнадежным пациентам, а препараты оставлять тем, у которых был шанс выздороветь.

Подозреваемого задержали, ему изберут меру пресечения в ближайшее время. Расследование продолжается.