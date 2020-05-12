Российского моряка признали виновным в мошенничестве. Он 25 лет служил по поддельному диплому

Севастопольский гарнизонный суд приговорил моряка Черноморского флота России к штрафу в размере 100 тысяч рублей за мошенничество. Еще в 1990-х он предъявил командованию диплом об образовании. На основании этого он получал звания, соответствующую зарплату и продвигался по службе. На самом деле диплом оказался фальшивкой.

По данным суда, он предъявил диплом от 1 июля 1994 года об окончании Севастопольского политехнического техникума Минобразования Украины по специальности «Радиоаппаратостроение». На основании этого ему присвоили два воинских звания. На самом деле моряк техникум не оканчивал. В архивах Севастополя информации об этом нет.

В период с 15 декабря 1994 года по 12 августа 2019 года он получил 396 838 рублей 55 копеек. Моряк во всем раскаялся. Суд признал его виновным в мошенничестве.

Теперь ему придется всю эту сумму Министерству обороны компенсировать, сверху заплатить 100 тысяч рублей штрафа и 11 тысяч рублей судебных издержек. Во время назначения наказания суд учел то, что он ветеран воинской службы и мастер спорта России.