Криминал 30 июня 2023, 10:53 Российского хоккеиста арестовали в Польше за шпионаж Агентство внутренней безопасности Польши задержало хоккеиста из России за шпионаж Unsplash

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В Польше по подозрению в шпионаже арестовали хоккеиста, игрока первой лиги родом из России. Генпрокурор и министр юстиции Збигнев Зебро заявил в Twitter, что он стал 14-м из задержанных предполагаемой преступной ячейки.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. <…> Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — написал он.

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Агентство внутренней безопасности Польши, по информации генпрокурора, задержало гражданина России, который, будучи хоккеистом, находился на территории страны с октября 2021 года, исследовал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах и передавал собранную информацию иностранной разведке. Ему предъявили обвинение в шпионаже и участии в ОПГ, а затем арестовали на три месяца. Спортсмену грозит до 10 лет тюрьмы.

Хоккеист играл в клубе первой лиги Силезии, ему 20 лет, выяснило издание RMF. Офицеры действовали по приказу Люблинского управления Национальной прокуратуры, которое расследовало уголовное дело о работе шпионской сети.

В феврале прокурор передал в суд дело против бизнесмена родом из России, который много лет жил в Польше и общался с военными во время исторических реконструкций. Затем спецслужбы задержали шесть человек из группировки, которую заподозрили в работе на российскую разведку.