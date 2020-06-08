Российского диджея задержали в Берлине по запросу США

Казначеев — довольно известный диджей, помимо Берлина он выступает на мероприятиях в России. Музыканта, как следует из поста, задержали неделю назад.

«Поднимите шум! Я в этом невиновен. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Мне нужна помощь всех вас. Пожалуйста, помогите», — приводятся его слова.

В США Казначеева обвиняют «в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете». Автор поста не исключает, что личные данные россиянина были украдены и использованы в преступной деятельности. Также друзья диджея составили петицию в его поддержку.

В 2017 году в Греции во время отпуска задержали россиянина Александра Винника. США обвинили его в отмывании миллиардов долларов через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Также экстрадиции Винника по обвинению в кибермошенничестве добиваются Франция и Россия. Винник хочет, чтобы его выдали России. Уже три года он находится под стражей, суды об экстрадиции идут до сих пор.