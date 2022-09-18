Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках | 360°

Все новости

Мир

18 сентября 2022, 20:48

Поставки оружия на Украину назвали бизнесом США и Великобритании

Криминал

18 сентября 2022, 20:33

Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках

Реклама

Мир

18 сентября 2022, 20:16

Почти 60% жителей Германии признались в страхе от невозможности заплатить за свет и газ

Происшествия

18 сентября 2022, 20:11

Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Омска

Криминал

18 сентября 2022, 20:03

Полицейского застрелили в Забайкалье во время командировки

Мир

18 сентября 2022, 19:52

Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мир

18 сентября 2022, 19:25

Жители Великобритании пожаловались на проблемы с содержанием украинских беженцев

Мир

18 сентября 2022, 19:22

Байден признал, что у США нет доказательств поставок Китаем оружия России

Мир

18 сентября 2022, 19:14

Заявление о неестественных границах Украины назвали «исторической правдой»

Криминал

18 сентября 2022, 20:33

Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках

Суд Тюмени избрал домашний арест подозреваемому во взятках главе управы Сухомяткину

Читать 360tv в

Глава управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин останется под домашним арестом до 14 ноября. Такое решение принял Ленинский районный суд города по ходатайству следователей, которые подозревают чиновника во взятках на прошлой должности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, на своей прошлой должности главы Восточного административного округа Тюмени Сухомяткин получил взятку от местного предпринимателя за помощь в заключении муниципальных контрактов по благоустройству. Бизнесмен передал Сухомяткину строительные материалы общей стоимостью более двух миллионов рублей.

Реклама

Восточный административный округ Тюмени Сухомяткин возглавлял с 2017 года до июня этого года, пока не перешел в Калининский административный округ, чей начальник перевелся в администрацию города.

Реклама

Суд

Коррупция

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама