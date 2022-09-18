Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках | 360°

Криминал 18 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках Суд Тюмени избрал домашний арест подозреваемому во взятках главе управы Сухомяткину РИА «Новости»

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Глава управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин останется под домашним арестом до 14 ноября. Такое решение принял Ленинский районный суд города по ходатайству следователей, которые подозревают чиновника во взятках на прошлой должности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, на своей прошлой должности главы Восточного административного округа Тюмени Сухомяткин получил взятку от местного предпринимателя за помощь в заключении муниципальных контрактов по благоустройству. Бизнесмен передал Сухомяткину строительные материалы общей стоимостью более двух миллионов рублей.

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Восточный административный округ Тюмени Сухомяткин возглавлял с 2017 года до июня этого года, пока не перешел в Калининский административный округ, чей начальник перевелся в администрацию города.

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