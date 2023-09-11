Криминал 11 сентября 2023, 23:12 Российского бойца ММА заподозрили в организации ограбления и пыток Phuket News: российского бойца ММА Асхабова задержали за ограбление и пытки Freepik

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Бойца ММА Хусейна Асхабова, который выступает в UFC, задержали на Пхукете вместе с младшим братом. Их обвинили в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца, сообщило Phuket News.

По данным издания, Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек спланировали нападение на виллу итальянского гражданина в Таиланде. Они держали его связанным с кляпом во рту и избивали, пытаясь добиться информации о драгоценностях.

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Предполагается, что соучастники смогли украсть у итальянца почти 350 тысяч долларов. По версии полиции, Асхабов и Хасан не участвовали в нападении, а только придумали план, как это сделать.

Асхабов побеждал в ММА 23 раза. За его печами только один проигрыш в дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2023 года. Хусейн является чемпионом мира по УКАДО 2011 года, чемпионом мира по грэпплингу и чемпионом Франции по ММА.

Ранее пятикратный чемпион Москвы по панкратиону стал фигурантом дела о жестоком избиении молодых людей в Марьине.