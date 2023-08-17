Криминал 17 августа 2023, 12:23 Российским подросткам вынесли приговор за подготовку теракта в Новосибирске Суд приговорил к 3 и 4 годам двух подростков за подготовку теракта в Сибири РИА «Новости»

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Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним неонацистам за подготовку взрыва в общественном месте. Подростки получили по три и четыре года заключения в воспитательной колонии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Управлении ФСБ по Новосибирской области.

Житель Новосибирска 2006 года рождения, будучи членом террористической организации National Socialism/White Power*, планировал взорвать самодельную бомбу в здании новосибирского паспортно-визового центра в августе 2022 года. Мотивом преступления стала ненависть к мигрантам, сообщили в ФСБ.

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Инструкции по изготовлению бомбы он получил в мессенджере от другого сторонника NS/WP*, который проживал в Новотроицке. Пособник был на год младше. Новосибирец смастерил взрывное устройство и испытал его на пустыре.

Суд признал его виновным в подготовке к теракту, участии в террористической организации, обучении террористической деятельности. Подростка из Новотроицка обвинили в участии в террористической организации.

«Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — сообщили в УФСБ.

Ранее подростка приговорили к пяти годам лишения свободы и отбыванию срока в воспитательной колонии за убийство бездомного во Владимирской области. Преступник избивал мужчину на протяжении трех часов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.