Российский врач провел дома операцию и оказался в суде после смерти пациента

Врач из Калуги решил дома прооперировать своего родственника. После неосторожной манипуляции мужчина скончался в результате большой потери крови. На медика завели уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет заключения.

«Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Калуги по факту причинения смерти при оказании медицинской помощи», — сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Согласно версии следствия, врач оказывал медицинскую помощь своему родственнику. Операция проходила в домашних условиях. Мужчина недооценил тяжесть состояния своего пациента и неосторожно применил медицинский инструмент. В итоге родственник скончался из-за массивной кровопотери. При этом у проводившего операцию мужчины есть высшее медицинское образование.

На врача завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все материалы уже передали в суд для рассмотрения. Медику грозит до двух лет лишения свободы.