Российский военный и его брат задержаны в Смоленске и Пскове за госизмену

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». За нее могут дать от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Решением суда оба задержанные заключены под стражу.

В конце августа текущего года в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным ФСБ, он передавал секретную информацию украинским военным. Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».