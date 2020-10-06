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    06 октября 2020, 09:51

    Российский военный и его брат задержаны в Смоленске и Пскове за госизмену

    Юлия Булыгина

    В Смоленске и Пскове задержали двух человек по подозрению в передаче государственной тайны Эстонии. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ, один из-задержанных — военный.
    Российский военный и его брат задержаны в Смоленске и Пскове за госизмену

    «Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». За нее могут дать от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

    Решением суда оба задержанные заключены под стражу.

    В конце августа текущего года в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным ФСБ, он передавал секретную информацию украинским военным. Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

    Новости SMI.FM