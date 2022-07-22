Российский теннисист Хачанов стал жертвой вора в Германии

Российский теннисист Карен Хачанов, который принимает участие в турнире ATP в Германии, стал жертвой вора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в ФРГ.

«Карен на этой неделе играет на турнире в Гамбурге, у него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили все даже из сейфа», — сообщил источник.

На данный момент сотрудники органов Германии занимаются поисками злоумышленников.

Сейчас спортсмен принимает участие в турнире ATP в Гамбурге. В ближайший четверг он должен сразиться со спортсменом из Италии Фабио Фоньини, передал ВЗГЛЯД.