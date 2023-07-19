Криминал 19 июля 2023, 13:20 Российский таксист задержал пристававшего к 12-летней девочке мужчину Омский таксист вместе с местной жительницей задержал пристававшего к девочке педофила РИА «Новости»

Читать 360tv в

Водитель омского такси помог местной жительнице задержать пристававшего к ее несовершеннолетней дочери мужчину. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что 12-летняя школьница во время прогулки встретила неизвестного мужчину, который остановил девочку и снял перед ней штаны. Ребенок убежал домой и все рассказал матери.

Реклама

Женщина вышла на улицу и начала преследовать подозреваемого. Когда она обратилась к сотрудникам ГИБДД за помощью, то получила отказ. Тогда она остановила местного таксиста и с его помощью задержала пристававшего к дочери и на машине водителя доставила его в полицию.

В областном главке Следственного комитета заявили, что против задержанного завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под стражу.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что сотрудники не игнорировали просьбу женщины, а взяли приметы злоумышленника и начали его поиски.

«Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника», — подчеркнули в ведомстве.