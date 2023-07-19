19 июля 2023, 20:09
Российский школьник умер во время драки
Волгоградский СК сообщил о гибели подростка во время драки
Школьник из города Суровикино в Волгоградской области во время драки с одним из местных жителей получил серьезную травму и умер на месте конфликта. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве заявили, что в минувший вторник, 18 июля, подросток встретился в парке со своим 18-летним знакомым. В ходе общения между молодыми людьми начался конфликт, и старший ударил школьника кулаком в грудь.
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Юноша потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. По предварительным данным, причиной смерти стала травма, которая привела к внутреннему кровотечению.
Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.
Региональная прокуратура уточнила, что подозреваемого задержали. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.
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