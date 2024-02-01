Криминал 01 февраля 2024, 03:35 Российский пенсионер убил и расчленил сына СК: пожилой житель Выборга признался в убийстве и расчленении сына РИА «Новости»

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Пенсионер из Выборга признался в убийстве и расчленении своего взрослого сына. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 2023 года 63-летний житель Выборга поссорился со своим 36-летним сыном. В ходе конфликта пенсионер нанес сыну множественные удары ножом, от которых тот скончался. После этого мужчина с помощью ножа и топора расчленил тело, переложил части в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

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«Следователями проведен значительный комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, по результатам которых обвиняемый дал признательные показания в убийстве сына», — сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело об убийстве передали в суд.

В конце декабря двое иностранцев убили и расчленили жительницы Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, когда выносили тело женщины убийцы из квартиры в мешках для мусора.