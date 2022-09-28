Российский хоккеист заявил о готовности отслужить в армии | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Российский хоккеист заявил о готовности отслужить в армии Хоккеист «Адмирала» Лукин сообщил о готовности пойти в армию по повестке

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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин на судебном заседании в районном суде Уфы сообщил о готовности пройти срочную службу в армии по повестке. Об этом «360» рассказал адвокат подсудимого.

«Лукин готов идти защищать Родину, как ему придет повестка, как и всем остальным», — заявил адвокат.

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Спортсмен проходит по делу о даче взятки ради приобретения военного билета. На слушании он сказал, что полностью раскаивается в содеянном. Суд огласит приговор в четверг, 29 сентября.

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Хоккеистов Владислава Лукина, Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова подозревают в даче взятки 37-летнему жителю Уфы, который передал средства сотруднику военного комиссариата в 2019 году ради уклонения спортсменов от призыва на срочную службу.

Впоследствии Воробьева оштрафовали на два миллиона рублей, а Сулейманова осудили на пять лет условно.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Лукин защищает цвета «Адмирала» из Владивостока. На его счету три матча, результативными действиями игрок не отметился.

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