Российский фотокорреспондент не выходит на связь из Минска. Посольство РФ выясняет ситуацию

В Минске прошли очередные столкновения протестующих с силовиками после оглашения результатов выборов в президенты. Освещать ситуацию в стране отправились российские журналисты, часть сотрудников получила ранения, а некоторые до сих пор не выходят на связь.

Посольство РФ выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, сообщило РИА «Новости». Последний раз на связь журналист выходил вечером 10 августа.

Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях представитель посольства.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов заявила, что силовики целенаправленно стреляли резиновыми пулями в представителей СМИ, хотя журналисты не стояли рядом с протестующими. Так, ранение в колено получила журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская. Позже издание сообщило о пропаже главного редактора Егора Мариновича — от него пришло сообщение «SOS».

Кроме того, в Минске были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, несколько сотрудников «Дождя» и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов — сейчас журналисты на свободе. Редакции «Ведомости», «Коммерсант», РБК запросили у властей Белоруссии местонахождение своих сотрудников. Также стало известно об избиении журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Об аресте журналистов также рассказала Маргарита Симоньян, с 9 августа задержаны три стрингера Ruptly.

Пока известно о, как минимум, 11 задержанных и пострадавших от белорусских силовиков российских журналистах.