Российский депутат инсценировал покушение ради внимания к себе. За это он поплатился свободой

Российский депутат решил привлечь к себе внимание нестандартным образом. Он разыграл покушение на самого себя. СМИ о нем, конечно, написали, но карьера наоборот немного застопорится. За слишком агрессивный самопиар его отправили в колонию на три года.

Как сообщил портал «Новости Перми» со ссылкой на следователей, депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин хотел подстроить так, что его якобы хотели убить из ревности. А в итоге его судили по статье «Ложный донос с созданием доказательств».

По информации правоохранительных органов, он в феврале прошлого года обратился в полицию, где заявил о покушении, показал обстрелянный капюшон. Следствие тогда сразу предположило подлог, после чего выяснило, что политик обратился к местному жителю Эдуарду Мельникову. Его он попросил выстрелить холостыми патронами.

«Покушение» случилось вечером во дворе жилого дома, куда депутат пришел с «расстрелянной» одеждой. Мельников выстрелил в него два раза, после чего Кузьмин обратился в полицию.

Илью Кузьмина избрали в 2016 году, он также является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции.

Ранее «360» написал обо всех подробностях этого запутанного дела.