07 сентября 2023, 08:30
Российских командующих армией и дивизией арестовали по делу о взятках
«Коммерсант»: российского командующего армией ПВО отправили в СИЗО
Российских командующих армией и дивизией поместили в СИЗО в связи с обвинениями во взяточничестве. О этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
По информации издания, под следствием оказался командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, а также командир 4-й дивизии ПВО.
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По данным следствия, они участвовали в организации получения взятки в 30 миллионов рублей. Криминальная схема строилась на передаче гражданской организации земель оборонного назначения. Подозреваемые получили таким образом 500 тысяч рублей.
Ранее во взятках заподозрили главу отделения МВД по Южному Бутову в Москве. Его задержали за то, что он мог брать деньги для «прикрытия» нелегальных мигрантов. В рамках специального эксперимента подозреваемый принял сумму 120 тысяч рублей от представителя строительной организации, который попросил сотрудника МВД закрыть глаза на отсутствие регистрации и проверок мигрантов-работников.
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