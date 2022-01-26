Российские таможенники пресекли контрабанду оружия в ящиках с «веселыми надписями»

Российские таможенники пресекли попытку контрабанды оружия из России в США. Оружие отправили в ящиках с «веселыми надписями», сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ФТС.

«Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления», — сообщили в ведомстве.

Всего таможенники изъяли 11 ящиков оружия. На них были нанесены шутливые надписи — например, один из ящиков подписали фразой «Тридцать веселых пчел». В ящиках обнаружили 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова.