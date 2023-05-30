Криминал 30 мая 2023, 12:34 Российские правоохранители задержали украинку, планировавшую вывозить детей-сирот из новых регионов РИА «Новости»: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот из новых регионов

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Гражданку Украины, приехавшую в Россию для вывоза детей-сирот из новых регионов, задержали в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — заявил собеседник агентства.

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Ранее ФСБ России задержала другую украинку за шпионаж. По данным ведомства, женщина собирала и передавала сведения о Вооруженных силах РФ по заданию иностранных спецслужб. Гражданке Украины грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В марте окружной суд провинции Ларнака приговорил к сроку украинку, угрожавшую ножом проживающим на Кипре россиянам. Преступницу отправили в тюрьму на шесть месяцев. По предварительной информации, во время нападения женщина была пьяна.