Российские полицейские спасли дагестанского пастуха-педофила от самосуда

Российские полицейские в Дагестане не дали местным жителям убить пастуха-педофила, который похитил мальчика и собирался его убить. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О пропаже школьника из поселка Аэродром в пригороде Хасавюрта стало известно вечером 18 апреля. Ученик третьего класса возвращался со школы, но домой не дошел. Местные жители организовали поиски, и через некоторое время пропавшего мальчика нашли.

С ним был неизвестный мужчина — они находились на тропе в районе села Османюрт. Молодые люди, которые их обнаружили, в гневе набросились на педофила, некоторые предложили убить его без суда, но их остановили полицейские. При этом кто-то из местных заявил, что педофил уже был судим по аналогичной статье, — kp.ru отметил, что ее источник эту информацию не подтвердил.

При этом собеседник уточнил, что насильника задержали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».