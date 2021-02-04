Российские больницы впервые подверглись хакерским атакам

Данные российских больниц в 2020 году впервые были подвергнуты хакерским атакам. Центр кибербезопасности не первый год отмечает, что основные источники нападений на российские организации находятся за границей.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова. Во время выступления на форуме по информационной безопасности он сказал, что хакеры хотели внедрить в инфраструктуру медучреждений вредоносное программное обеспечение, которое пыталось зашифровать данные пользователей.

Центр НКЦКИ за минувший год приостановил работу более 132 тысяч вредоносных ресурсов. При этом, по словам Мурашова, основные источники кибератак на российские ресурсы находятся за рубежом. Оттуда пришло 67 тысяч вредоносных ресурсов, и 65 тысяч таких ресурсов в России было заблокировано центром за 2020-й. Атаки происходили из Турции, Нидерландов и Эстонии и были направлены на органы государственной власти и промышленные предприятия.

По словам Мурашова, дистанционная работа сделала защиту личных данных сложнее, так как атаки стали совершаться через плохо защищенные центры удаленного доступа и уязвимое программное обеспечение. Специалисты НКЦКИ также регистрировали более частую блокировку доступа к программам и отправку фишинговых сообщений, чаще всего посредством фишинга похищались данные банковских карт.

НКЦКИ создан в 2018 году по приказу ФСБ для борьбы с угрозой хакерских атак на инфраструктуру России.