Российская деревня осталась без жителей после убийства отца сыном

Житель деревни Озерка в Омской области ударил своего отца молотком по голове и похоронил его в огороде, пока мужчина был еще жив. После его ареста по подозрению в убийстве в деревне не осталось людей.

«Следует отметить, что фигурант уголовного дела проживал в деревне Озерка, в которой до этого времени проживали два человека — он и его отец», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным следствия, 13 февраля пенсионер в деревне Озерка попросил у сына выпить. После отказа началась ссора. Сын ударил 80-летнего отца молотком по голове, завернул в одеяло и закопал в огороде, когда тот еще был жив. Родственникам он рассказал, что пенсионер умер и он его похоронил. Судмедэксперты установили, что пожилой мужчина умер от переохлаждения.

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу на два месяца. Против него завели дело по статье УК РФ «Убийство». В прокуратуре считают, что сын погибшего пенсионера заслуживает серьезного наказания, так как он совершил тяжкое преступление и пытался замести следы.