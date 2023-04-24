Криминал 24 апреля 2023, 12:20 Россиянку заподозрили в убийстве сына-дошкольника СК сообщил о задержании жительницы Череповца по подозрению в убийстве сына РИА «Новости»

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Тело шестилетнего мальчика со следами удушения нашли полицейские Череповца в комнате общежития. По подозрению в расправе над сыном правоохранители задержали мать ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Вологодской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские и следователи прибыли на место в ночь на понедельник, 24 апреля. Силовые и экстренные службы вызвала мать мальчика. При осмотре тела дошкольника криминалисты нашли следы удушения. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве малолетнего.

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Под подозрение попала мать мальчика. В ходе допроса она заявила, что приняла большое количество лекарств, чтобы покончить с собой.

В рамках расследования сотрудники ведомства намерены установить все обстоятельства происшествия. Подозреваемую в убийстве ребенка задержали.

Московские следователи изучают обстоятельства убийства младенца, чье тело нашли в электричке на юго-востоке Москвы. На теле ребенка обнаружили ножевые ранения, а во рту — кусок бумаги, который мешал младенцу дышать.