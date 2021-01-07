Россиянку заподозрили в убийстве новорожденной внучки

Труп младенца с признаками насильственной смерти нашли в мусорном контейнере 2 января. Следователи оперативно установили и задержали подозреваемую в убийстве ребенка. Ей оказалась бабушка погибшей девочки.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года 59-женщина убила девочку, которую дома родила ее 37-летняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, женщина положила тело младенца в коробку и выбросила его в мусорку. О преступлении стало известно от соседей.

Против подозреваемой завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее заключили под стражу. Сейчас бабушка дает показания, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.