Криминал 13 февраля 2023, 19:55 Россиянку заподозрили в убийстве госпитализированного мужа Жительницу Иркутска заподозрили в убийстве мужа в больничной палате РИА «Новости»

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Труп 76-летнего пациента с множественными ножевыми ранениями нашли в палате травматологического отделения городской клинической больницы Иркутска в минувшую субботу, 11 февраля. По подозрению в убийстве следователи задержали супругу убитого. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По версии правоохранителей, женщина в день посещения госпитализированного мужа напала на него и несколько раз ударила ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте. После расправы подозреваемая пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли сотрудники медицинского учреждения.

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Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемая остается в больнице, где проходит курс восстановления после попытки суицида. Ее палату охраняют сотрудники полиции.

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