Россиянку похитили в Камбодже ради выкупа

В Камбодже гражданин Китая похитил 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько. Девушка познакомилась с мужчиной в интернете. Теперь он требует от ее друзей выкуп в размере 10 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» рассказала подруга похищенной.

По словам подруги, Анастасия познакомилась с будущим похитителем в социальной сети WeChat. Мужчина предложил встретиться. Свидание назначили на 10:00 12 декабря. В процессе общения девушку что-то напугало, поэтому она отправила друзьям свою геолокацию и контакты спутника. После этого Анастасия перестала выходить на связь и не отвечает уже шесть дней.

Китаец изначально сообщил, что Анастасия уехала и он не знает о ее местонахождении. Однако в дальнейшем он заявил, что за информацию о девушке ее друзья должны заплатить ему 10 тысяч долларов. При этом местная полиция, по словам подруги пропавшей, бездействует. Друзья Анастасии также обращались в российское посольство.

Сестра Анастасии Виктория узнала о случившемся только 17 декабря. Она рассказала, что сестра живет в Камбодже с 2019 года, работает хостес в местном казино и на заработанные деньги купила себе там две квартиры.

Виктория обратилась за помощью на линию экстренной связи МИД РФ, оставила заявление в электронной приемной министерства, но ответа пока нет.

«Все в курсе, но никто ничего не делает. В полиции говорят: максимум, что мы вам можем дать, если вы что-то найдете, — двух полицейских, которые с вами сходят на встречу с похитителями», — рассказала сестра пропавшей.

При этом Виктория говорит, что готова рассмотреть вариант выплаты выкупа за сестру, однако китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии. По словам близких, единственные, кто ищет Анастасию — военные. У них есть видео с изображением вероятного похитителя, но пока выйти на след они не смогли.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время создадут экспертный совет, который среди прочего займется проблемой похищения родителями собственных детей. Совет будет создан при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой.