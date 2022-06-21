Ложно обвинившую мужа в педофилии россиянку нашли мертвой

Тело женщины без признаков насильственной смерти нашли волонтеры и полицейские в лесу Северо-Енисейского района Красноярского края. До своей смерти погибшая пыталась прекратить уголовное преследование своего мужа, которого она ложно обвинила в домогательствах к трехлетней дочери. Подробности истории «360» рассказала мать задержанного мужчины.

Женщина рассказала, что семья сына была не очень спокойной. Невестка постоянно ревновала супруга.

«Она мне говорила, что собственница и своего она никогда не отдаст», — пояснила собеседница «360». По ее словам, невестка сбегала из дома несколько раз, предварительно спаивая мужа. Но каждый раз они мирились. Полный разрыв произошел, когда она нашла переписку супруга с неизвестной женщиной.

Главной проблемой оставалась дочь пары, которую мужчина отдавать не хотел. Тогда невестка написала на него заявление, что он якобы домогался ребенка. После она раскаялась и хотела забрать заявление, но делу уже дали ход, а мужчину отправили в следственный изолятор, несмотря на все попытки заявительницы. Добиться освобождения оговоренного мужа она пыталась несколько месяцев, но безуспешно.

«После уголовного дела она замкнулась в себе. Постоянно плакала. Следователь ее не слышал, хотя она постоянно пыталась с ним связаться, чтобы освободить мужа», — пояснила женщина.

Об исчезновении невестки она узнала несколько дней назад, когда вернулась домой, где ее встретила только внучка. На кухне лежала еда для ребенка и предсмертная записка с признанием.

«В тот вечер мы не нашли, а на следующий день мне позвонила племянница говорит: „Нашли, мы едем туда“. Потом пришла ко мне на работу, показала фотографию, а оперуполномоченный взял у меня расписку, что я опознала тело», — пояснила женщина.

По ее словам, ведущий дело следователь прекращать уголовное преследование не намерен и готовится передать материалы в суд уже в ближайшее время.

Отдельно собеседница «360» подчеркнула, что у невестки было неврологическое заболевание, но постоянный прием таблеток не сказывался на ее самочувствии. О причинах смерти женщины официальной информации пока нет.

В краевом главке СК сообщили, что не комментируют уголовное дело, которое находится на финальной стадии производства.