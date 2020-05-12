Россиянки пожаловались на насильника и попали на штраф за нарушение самоизоляции
В пресс-службе городского управления МВД рассказали «360», что девушки 17 и 18 лет гуляли в два часа ночи. В это время на них и напал насильник. Жительницы нарушали самоизоляцию, за что им и грозит штраф от 100 рублей до одной тысячи.
«Мы собираем материал и передаем в администрацию района. Администрация принимает решение [по штрафу]», — пояснили в пресс-службе.
На насильника девушки нарвались ночью 22 апреля. Они сообщили сотрудникам патрульно-постовой службы, что их ограбил мужчина. Он забрал смартфоны и ювелирные украшения, а затем изнасиловал своих жертв. Полицейским удалось найти преступника по горячим следам. Задержанный оказался жителем Красноярска, которого раньше уже судили.
Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Режим самоизоляции ввели во многих регионах России из-за коронавируса. Жителям разрешается выходить из дома только в магазин, аптеку, на работу или для прогулки с питомцем. За нарушение правил предусмотрен штраф.