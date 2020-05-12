Россиянки пожаловались на насильника и попали на штраф за нарушение самоизоляции

Две жительницы Красноярска стали жертвами насильника. Они обратились за помощью в полицию, которая поймала преступника. При этом девушкам теперь грозит штраф за нарушение режима самоизоляции.

В пресс-службе городского управления МВД рассказали «360», что девушки 17 и 18 лет гуляли в два часа ночи. В это время на них и напал насильник. Жительницы нарушали самоизоляцию, за что им и грозит штраф от 100 рублей до одной тысячи.

«Мы собираем материал и передаем в администрацию района. Администрация принимает решение [по штрафу]», — пояснили в пресс-службе.

На насильника девушки нарвались ночью 22 апреля. Они сообщили сотрудникам патрульно-постовой службы, что их ограбил мужчина. Он забрал смартфоны и ювелирные украшения, а затем изнасиловал своих жертв. Полицейским удалось найти преступника по горячим следам. Задержанный оказался жителем Красноярска, которого раньше уже судили.

Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Режим самоизоляции ввели во многих регионах России из-за коронавируса. Жителям разрешается выходить из дома только в магазин, аптеку, на работу или для прогулки с питомцем. За нарушение правил предусмотрен штраф.