Россиянки пожаловались на мошенника «с французскими корнями»

Девушки рассказали, что сперва молодой человек пишет девушке на почту письмо, чтобы завязать знакомство. Он в деталях описывает свою жизнь, отмечая, что его мама коренная москвичка, а отец француз.

«Встретил случайно на Моем мире ваш профиль пару часов назад, нашел почтовый адрес и решил написать. Пытался найти одного человека, но безрезультатно, увы. Не буду юлить и спрошу как есть, вы бы не отказали мне, если бы я предложил вам знакомство?» — обращается к жертве злоумышленник.

После этого мужчина на некоторое время пропадает, оправдывая это большой загруженностью по работе. При этом в свободное время он пишет, что скучает. Спустя время ухажер сообщает, что отправил ювелирное украшение.

Девушку просят оплатить курьерскую службу по России. Сумма составляет примерно четыре тысячи рублей, их нужно перевести на карту. Одновременно на почту пассии «француза» приходит письмо от якобы курьерской службы.