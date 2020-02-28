Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем

В 2015 году Панова свернула бизнес в Екатеринбурге, все продала и уехала с двумя несовершеннолетними дочерьми к Серджио Джуссани, с которым до этого переписывалась на сайте знакомств.

Швейцарец в то время был женат. После развода и свадьбы с Пановой он продолжал содержать бывшую супругу Монику и их общего сына (по местным законам, платить алименты он должен был, пока Моника не трудоустроится). Также у мужчины накопились крупные долги по ипотеке.

Елене пришлось работать продавщицей, уборщицей, быть косметологом на дому, лепить пельмени на продажу. При этом муж, у которого и в прошлой семье был привод в полицию из-за домашнего насилия, стал бить ее и дочерей.

19 июля 2016 года Монику обнаружили мертвой в ее квартире. Следствие посчитало, что женщина совершила самоубийство. Серджио, по словам Елены, в тот же день признался ей, что убил бывшую супругу во время ссоры.

В полиции мужчина признал вину, его приговорили к 16 годам заключения. Елене дали пожизненный срок, посчитав, что это она организовала преступление.