Россиянка зарезала недовольного ее готовкой мужа

Супруг сильно обидел жительницу Архангельской области. Он упрекнул ее в том, что она приготовила не то блюдо. Оскорбленная женщина схватилась за нож и ударила обидчика. Как уточнили следователи, все произошло в минувшие выходные, во время застолья.

54-летний мужчина при гостях грубо заявил супруге, что она приготовила не то блюдо, которое он просил. Женщина не оставила оскорбления без ответа. Мужчина в ответ ударил ее по губам, а она схватила нож и зарезала его.

Напуганные гости срочно вызвали медиков на место, но хозяин жилья скончался до их приезда. Женщину задержали. На допросе она призналась, что действительно расправилась с супругом за оскорбление.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время они подадут ходатайство в суд об аресте женщины. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.